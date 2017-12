Paris Hilton, in love et tout de rose vêtue au ski : "Aspen Barbie"

Ces derniers jours, Paris Hilton (dont la soeur Nicky vient de donner naissance à son second enfant) a multiplié les déplacements aux quatre coins de la planète pour assurer la promotion de son nouveau parfum, Rosé Rush. Toujours accompagnée de son chéri, elle s'est rendue en Australie, en Russie et au Royaume-Uni avant de faire une rapide escale à Miami et de repasser à Los Angeles pour fêter Noël.

En juillet dernier, celui qui est connu pour interpréter le rôle de Tommy Garvey dans la série The Leftovers dévoilait son tatouage réalisé en hommage à la femme de sa vie. Chris Zylka s'était ainsi fait tatouer le prénom de sa dulcinée sur l'avant-bras gauche, comme l'avait fièrement rappelé la star dans une publication postée le 27 novembre. "C'est ce que j'appelle le véritable amour et le dévouement. Je t'aime tellement bébé ! Merci de me montrer que le véritable amour existe", a-t-elle écrit. A quand les fiançailles ?