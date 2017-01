Paris Hilton : Inséparable de son chihuahua, qu'elle caresse en petite tenue

En décembre, le magazine LOVE a régalé ses lecteurs grâce aux surprises de son LOVE Advent 2016 ! Il profite du début du mois de janvier pour en dévoiler les bonus : après Irina Shayk, Kim Kardashian et Georgia May Jagger, le calendrier de charme présente Paris Hilton et ses adorables compagnons...

Paris Hilton, qui adore les chiens, s'en est offert un nouveau en octobre (pour la somme anecdotique de 8000 dollars). Diamond Baby, le chihuahua de l'ex-star de télé-réalité, lui vole la vedette dans la dernière vidéo du LOVE Advent 2016. Paris y réalise un imparable numéro de séduction, aidée par son animal de compagnie et de plusieurs de ses semblables. Un véritable cadeau de Noël en retard pour ses admirateurs.

C'est donc en petite tenue que Paris Hilton lance son année 2017 ! La femme d'affaires de 35 ans et héritière des hôtels Hilton s'est distinguée en 2016 en participant au défilé Philipp Plein à Milan au mois de septembre, puis en inspirant la tenue d'anniversaire de mannequin le plus demandé de l'industrie de la mode, Kendall Jenner.

La mode, Paris en est toujours férue. Elle n'a jamais cessé de partager ses coups de coeur vestimentaires et a récemment craqué sur une robe transparente. Nouvelle aubaine pour ses 6,5 millions d'abonnés.