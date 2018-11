Paris Hilton : La vidéo déconcertante de son petit frère Conrad

Les affaires judiciaires des stars passionnent leurs millions de fans ! Ceux de la famille Hilton suivent les déboires de Conrad, de nouveau attendu au tribunal après une nouvelle violation de l'ordonnance restrictive obtenue par son ex-petite amie à son encontre. Le petit frère de Paris et Nicky Hilton s'est présenté à son domicile pour y déposer un animal empaillé, une visite filmée par une caméra de surveillance.

L'incident remonte au lundi 12 novembre dernier. Conrad Hilton s'était rendu au domicile de la mère de de son ex, E.G. Daily. Le jeune homme apparaît sur une vidéo de caméra de surveillance de la maison. En robe de chambre, le jeune homme a laissé à l'entrée un animal empaillé et s'est tenu debout devant l'entrée, avant de faire demi-tour. La vidéo déconcertante a été publiée par The Blast.

Hunter Salomon avait pourtant obtenu une ordonnance restrictive contre Conrad Hilton, une ordonnance temporaire en attendant la comparution au tribunal du jeune homme, prévue pour le mois de décembre.

Sera certainement évoqué au cours de cette audience le non-respect du premier ordre, en mai 2017. Conrad s'était à l'époque rendu chez Hunter Salomon après avoir volé la voiture de son père, Rick Salomon (qui était également l'ex-petit ami de Paris Hilton). Conrad avait été interpellé par la police.