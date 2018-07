Paris Hilton s'en prend à Lindsay Lohan, "menteuse pathologique"

C'est un compte fan de Paris Hilton (apparemment, oui ça existe) qui a partagé une vidéo tournée au début des années 2000, dans laquelle on voit Lindsay Lohan se plaindre auprès de photographes du supposé comportement de la riche héritière. Pur mensonge, selon la blonde...

Sur ladite vidéo, on peut voir l'actrice de Freaky Friday parler volontairement à des paparazzi auxquels elle affirme que Paris Hilton lui a lancé un verre lors d'une fête, la blessant au passage, et que "ce n'est pas tolérable". Peu après dans la vidéo, elle dément ses propres déclarations mais n'en traite pas moins son ancienne complice de "salope"... Reprenant à son compte la vidéo – vue presque 700 000 fois –, Paris Hilton (37 ans) a préféré en rire tout en attaquant Lindsay Lohan (32 ans). Elle a ainsi posté un émoji rieur et écrit : "Menteuse pathologique."