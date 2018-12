Paris Hilton : Son petit frère Conrad a interdiction d'approcher son ex

La vie amoureuse des stars passionne des millions d'internautes ! Ils s'inquiètent pour la fille de Rick Salomon, harcelée par son ex-petit ami. Conrad Hilton a désormais interdiction de s'approcher d'elle, ainsi que de ses parents...

Vendredi 7 décembre, Conrad Hilton a comparu au tribunal à la suite du non-respect d'une ordonnance restrictive dont il faisait l'objet. Il en a reçu une nouvelle d'une durée de trois ans, lui imposant de se tenir éloigné de son ex-petite amie Hunter Daily Salomon, la fille de Rick Salomon et E.G. Daily, à au moins 91,44 mètres (100 yards).

Cet ordre protège également les parents de la jolie blonde de 22 ans. En novembre, Conrad s'est rendu au domicile de sa mère. Le petit frère de Paris Hilton y a déposé un ours en peluche. Il apparaît en robe de chambre et pyjama dans une vidéo de caméra de surveillance publiée par le site The Blast.

Chose étrange : Rick Salomon a connu Paris Hilton. L'ex-compagnon de la superstar a filmé leur sextape, un film désormais intitulé 1 night in Paris ("Une nuit à Paris").