Paris Hilton soutient Trump accusé d'agressions sexuelles, puis s'excuse...

Interrogée par la version américaine du magazine Marie Claire, pour son édition de septembre 2017, Paris Hilton évoque le président Trump et prend sa défense, notamment concernant les accusations d'agressions sexuelles auxquelles il a fait face pendant la campagne présidentielle. Après cette interview, la riche héritière a été très critiquée et elle a même dû s'excuser.

Dans les pages du magazine, Paris Hilton (36 ans) déclare qu'elle n'a pas voté pour l'élection mais qu'elle pense que Donald Trump fera un bon président... "Je le connais depuis toute petite. Il a toujours été si gentil, si respectueux et adorable", dit-elle. Une vision personnelle qu'elle a bien évidemment le droit d'avoir mais qui tranche avec les paroles et les actes du président, comme son décret contre les musulmans, sa volonté de refuser les personnes trans dans l'armée ou sa récente attitude tolérante envers les manifestants nazis de Charlottesville...

La suite de l'interview se corse quand Paris Hilton évoque les femmes qui ont accusé le président républicain d'agressions sexuelles. Elle les traite ainsi "d'opportunistes" et ajoute : "Je pense qu'elles essaient juste d'avoir un peu d'attention et de récolter de la notoriété." Les internautes ont alors taclé la starlette qui a été obligée de réagir dans un communiqué transmis à US Weekly. "Je veux m'excuser pour mes commentaires tirés d'une interview que j'ai donnée l'an dernier [en novembre 2016 mais publiée tardivement, ndlr]. Ils ont été un peu raccourcis et je regrette qu'ils n'aient pas été perçus comme je le voulais. (...) Je suis profondément blessée par la manière dont cela a été perçu et vraiment désolée. Pour aller de l'avant, je vais continuer à faire ce que je peux pour être le porte-parole des filles et des femmes qui ont l'espoir de faire entendre leur voix et de toutes celles qui en ont désespérément besoin", a-t-elle déclaré.

Thomas Montet