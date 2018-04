Paris Jackson à sa famille : "Quand m'avez-vous appelée pour la dernière fois ?"

Les stars font l'objet d'innombrables rumeurs auxquelles elles ne répondent que très rarement. Paris Jackson s'est pourtant attelée à la tâche cette semaine, en réponse à des propos d'un membre de sa famille. Les Jackson craindraient sa mort. L'ado star se moque de leurs inquiétudes...

C'est en vidéo que Paris Jackson a réagi à la publication d'un article par Page Six. Le site américain a écrit que les membres du clan Jackson redoutaient le pire pour la fille du roi de la pop Michael Jackson, des craintes notamment liées au passé tourmenté de l'adolescente (elle a commis trois tentatives de suicide, pratiqué l'automutilation et été victime de harcèlement virtuel et d'une agression sexuelle) et à sa relation ambiguë avec l'actrice et top model Cara Delevingne.

Sur Instagram, Paris Jackson s'est confiée à ses près de 3 millions d'abonnés par le biais d'un live. Elle y remet en question l'authenticité de l'article de Page Six et poursuit, dans une série de clips partagés en story : "Apparemment, les gens pensent que je vais mourir. Ma psy m'en a parlé par texto, en rigolant, c'est que c'est une bonne chose."

"Aux membres de ma famille qui parlent à ces médias et se disent inquiets pour moi, quand m'avez-vous appelée pour la dernière fois ? Prince [Jackson, son grand frère de 21 ans, NDLR] n'est pas inquiet, pourquoi ? Parce que Prince et moi parlons tout le temps, on traîne ensemble. Si vous êtes inquiets pour moi, appelez-moi", ajoute le mannequin de 20 ans.