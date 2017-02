Paris Jackson avec Blanket : Adorable photo pour les 15 ans de son petit frère

Sept ans après sa mort, les enfants du regretté Michael Jackson ont bien grandi. L'aîné Prince Jackson (19 ans) gère avec brio ses études à l'université et sa société de production tandis que sa seule fille, Paris (18 ans), s'apprête à faire ses débuts d'actrice.

Plus discret, le petit dernier Blanket, qui vient de fêter ses 15 ans, fait son petit bonhomme de chemin à l'ombre des projecteurs. Très peu actif sur les réseaux sociaux où l'on ne trouve quasiment aucune photo de lui, sa soeur Paris a fait une rare exception à sa règle d'or en publiant une irrésistible photo du Birthday Boy sur sa page Instagram.

"Ffffiou mon petit homme fête ses 15 ans aujourd'hui ! Calme-toi un peu, je voudrais que tu restes à jamais un bébé. Ce petit gars-là est une des personnes les plus fortes, intelligentes et déterminées que je connaisse. C'est à la fois super terrifiant de te voir grandir et devenir un homme mais je suis honnêtement super fière de toi. Je t'aime tellement B", a-t-elle écrit en légende d'une photo souvenir de leur enfance.

Sur le cliché en question, frère et soeur s'amusent à loucher et tirer la langue, au temps de leur enfance insouciante au ranch de Neverland.

Un bonheur malheureusement brisé par la mort de leur père et icône de la pop, que Paris Jackson assimile à un assassinat motivé par de sinistres intérêts. Depuis, le temps a fait son oeuvre et les enfants ont fait leur deuil - non sans peine - et sont désormais prêt à voler de leurs propres ailes. Notamment la jolie Paris qui fourmille de projets professionnels pour cette année 2017 qui s'annonce comme celle de la consécration.