Paris Jackson changée face à une Rita Ora sensuelle aux Teen Choice Awards

Quand elle participe à des cérémonies de récompenses, Paris Jackson, unique fille du roi de la pop Michael Jackson, sait se faire remarquer.

Après son apparition fracassante lors de la 59e soirée des Grammy Awards à Los Angeles le 12 février ou encore sa majestueuse entrée sur le red carpet du Met Gala 2017 le 1er mai, c'est lors de la cérémonie des Teen Choice Awards 2017 au Galen Center de Los Angeles, dimanche 13 août 2017, que la jeune femme de 19 ans a mis tout le monde d'accord.

En effet, la grande soeur du jeune Blanket, qui fêtait récemment ses 15 ans en famille, s'est dévoilée totalement changée. Devenue brune depuis peu, Paris a présenté au monde entier sa nouvelle couleur de cheveux sur le tapis rouge de la cérémonie, pour laquelle elle était simplement vêtue d'une petite robe à fleurs très élégante. Niveau accessoires, la starlette a fait simple : des escarpins assortis à sa tenue et quelques bijoux aux bras et aux oreilles, ni plus ni moins. Quant à sa mise en beauté, celle qui roucoule avec un certain Trevor Donovan qui a le double de son âge était sensationnelle : un teint hâlé, une bouche nude et des paupières parfaitement orangées.

Sur le tapis rouge des Teen Choice Awards, on a aussi pu apercevoir la chanteuse et actrice Vanessa Hudgens (High School Musical, Spring Breakers, Powerless...) ultra lookée. Rita Ora était également de la partie, simplement habillée d'un drap de soie rose flashy qui faisait office de robe de cocktail.

Lors de cette cérémonie, il y avait également Zendaya en pyjama très trendy, Lucy Hale tout en velours, Naya Rivera dans une chemise en jean aux épaules bouffantes et bien sûr Bella Thorne, toujours aussi dévergondée : ventre à l'air pour sa première apparition face aux photographes au côté de son nouveau petit ami, Blackbear.

Le palmarès

Artiste masculin : Harry Styles

Artiste féminine : Ariana Grande

Meilleur groupe : Fifth Harmony

Meilleur artiste électro : Calvin Harris

Meilleur artiste hip-hop / r'n'b : Beyoncé

Meilleur artiste rock : Harry Styles

Meilleure chanson d'une artiste féminine : Crying in the Club – Camila Cabello

Meilleure chanson d'un artiste masculin : Shape Of You - Ed Sheeran

Meilleure chanson de groupe : Down – Fifth Harmony feat. Gucci Mane

Meilleure collaboration : Just Hold On – Steve Aoki and Louis Tomlinson

Meilleure chanson pop : Shape of You – Ed Sheeran

Meilleure chanson électro : Know No Better – Major Lazer feat. Travis Scott, Camila Cabello, and Quavo

Meilleure chanson hip-hop / r'n'b : I'm the One – DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, and Chance the Rapper and Lil Wayne

Meilleure chanson de rock alternatif : Believer – Imagine Dragons

Artiste révélation : Chance the Rapper

Chanson de l'été : Despacito – Luis Fonsi and Daddy Yankee feat. Justin Bieber

Artiste masculin de l'été : Shawn Mendes

Artiste féminine de l'été : Camila Cabello

Groupe de l'été : Fifth Harmony

Tournée de l'été : Ariana Grande – Dangerous Woman Tour

Artiste masculin le plus canon : Shawn Mendes

Artiste féminine la plus canon : Camila Cabello

Icône de mode : Harry Styles