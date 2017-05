Paris Jackson, élégante et sexy, rivalise avec Lily-Rose Depp au Met Gala

Paris Jackson a fait son entrée officielle dans le grand monde ce lundi 1er mai. A seulement 19 ans, la fille du regretté Michael Jackson était invitée à la très prisée soirée du Met Gala, qui s'est tenue comme chaque année au prestigieux Costume Institute du Metropolitan Museum of Art de New York.

La jeune femme, qui a récemment fait la couverture du magazine Harper's Bazaar et signé un contrat avec l'agence de mannequin IMG Models, est apparue on-ne-peut-plus élégante dans une robe signée Calvin Klein by Appointment, ajourée au niveau de la taille et qui laissait largement deviner la naissance de sa poitrine.

"C'est un nouveau look très différent et moderne pour Paris. On reconnaît bien la touche de Raf", a fait savoir Karla Welch, la styliste de la jolie blonde qui était l'invitée du couturier Raf Simons et son acolyte Calvin Klein.

La soeur de Prince et Blanket, sacrée it-girl du mois de mai par le magazine Vanity Fair, faisait presque de l'ombre à une autre célèbre "fille de"... la belle Lily-Rose Depp ! Comme à son habitude, la fille de la chanteuse Vanessa Paradis et de l'acteur Johnny Depp a fait sensation sur le tapis rouge.

A seulement 17 ans, la jeune actrice et talentueuse mannequin maîtrise l'art de poser mieux que personne. Splendide dans une robe rose de la maisonChanel, elle a fait honneur au couturier Karl Lagerfeld qui l'a choisie comme un des visages de la marque.

La soirée de charité, présidée depuis 1999 par la papesse de la mode Anna Wintour, vise à lever des fonds pour soutenir le développement du musée, qui compte plus de trente-cinq mille costumes et accessoires de collection venus du monde entier.

Cette année, c'est la styliste japonaise Rei Kawakubo fondatrice de la marque Comme des Garçons, qui était à l'honneur. Elle a présenté son exposition Comme des Garçons / Art of the In-Between exhibition avec le soutien de Pharrell Williams et de la popstar Katy Perry, qui est montée sur scène interpréter son nouveau titre Cherry Pie pour l'occasion.

Coline Chavaroche