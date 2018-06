Paris Jackson et Caitlyn Jenner face à Pierre Sarkozy au Life Ball

Tous les ans depuis sa création en 1993, le Life Ball célèbre et lève des fonds pour le combat contre le sida. Ces fonds sont reversés à des projets liés à la maladie dans plusieurs pays. Pour cette 25e édition du gala, plusieurs personnalités ont fait le déplacement jusqu'à Vienne pour apporter leur soutien lors du grand concert donné ce 2 juin 2018. Avec pour thème The Sound of Music, les invités avaient un dress code a respecter : Style Bible, un choix qui n'est pas sans rappeler le thème du dernier Met Gala !

Caitlyn Jenner l'avait annoncé, elle sera présente quoi qu'il arrive, quitte à manquer le mariage de son fils Brody Jenner. C'est en compagnie de Sophia Hutchins, sa possible petite-amie, qu'elle a fait une arrivée remarquée sur le tapis rouge. Non loin de là, Paris Jackson était également de la partie. La fille du roi de la pop est montée sur scène en compagnie de la chanteuse Patti LaBelle et de la gagnante de l'Eurovision 2014, Conchita Wurst, qui a dévoilé son nouveau look.

L'acteur Adrien Brody a quant à lui fait une apparition détonante sur sa moto. Les comédiennes Alexandra Daddario et Kelly Osbourne ont pu de leur côté croiser Pierre Sarkozy, de retour en Autriche après avoir déjà participé à l'édition 2017. Retour sur la soirée en images.