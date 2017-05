Paris Jackson : La fille de Michael Jackson future égérie de Calvin Klein !

L'industrie de la mode est le théâtre d'une interminable guerre des égéries, à laquelle prennent part les plus grandes marques. Calvin Klein prépare une offensive, aidée de sa future ambassadrice : l'heureuse élue s'appelle Paris Jackson !

En attendant une annonce officielle, Page Six tease la toile. Dans un article publié jeudi 4 mai, la page du New York Post consacrée au show business révèle que Paris Jackson sera prochainement intronisée égérie de Calvin Klein. La fille du défunt King of pop Michael Jackson et Debbie Rowe est sur le point de signer un contrat estimé à plusieurs millions de dollars. La durée de ce contrat n'a en revanche pas été communiquée.

"Attendez-vous à voir Paris dans d'importantes campagnes publicitaires et sur de nombreux tapis rouges, habillée en Calvin Klein", confie une source anonyme à Page Six. La première étape de son marathon d'événements mondains a eu lieu à New York ce lundi 1er mai, date du Met Gala 2017. Paris Jackson y a assisté, vêtue d'une robe de la ligne Calvin Klein By Appointment.

La jeune femme de 19 ans était un des membres du "Raf Gang", ainsi baptisé par A$AP Rocky et composé du rappeur new-yorkais, des acteurs Julianne Moore, Gwyneth Paltrow, Ashton Sanders et Bill Skarsgård, du réalisateur Barry Jenkins (Moonlight) et du top model Julia Nobis.

Tous portaient des tenues des lignes Calvin Klein By Appointment et CALVIN KLEIN 205W39NYC.