Paris Jackson : La fille de Michael Jackson pose en couverture de Vogue

"Tellement honorée et bénie", a récemment écrit Paris Jackson sur Instagram. La jolie blonde de 19 ans récemment vue à Paris a ainsi légendé un diapo de trois photos d'elle, parues dans les magazines Vogue Australia, L'Uomo Vogue et Teen Vogue. Elle ajoute à son book prometteur de nouveaux clichés publiés par Vogue Brasil.

Paris figure en couverture du numéro de janvier 2018 du mensuel brésilien. La soeur de Prince et Blanket Jackson (20 et 15 ans) y porte une robe Prada et a été photographiée par Jacques Dequeker. Elle s'est également prêtée au jeu de l'interview par e-mail et a répondu à des questions portant sur son désir d'exercer le métier de mannequin après une enfance et une adolescence à fuir l'attention médiatique, mais aussi sur la présidence de Donald Trump.

Vogue Brasil révèle également que sa nouvelle cover star apparaîtra dans une future campagne publicitaire pour CALVIN KLEIN. Paris Jackson en est devenue l'égérie et s'est récemment distinguée dans un clip du groupe The xx, réalisé en collaboration avec la marque américaine et son directeur artistique Raf Simons. Ashton Sanders (Moonlight) et Millie Bobby Brown (Stranger Things) en sont les autres acteurs.

En attendant la publication de cette première campagne, Paris Jackson multiplie les mentions de CALVIN KLEIN sur Instagram. De charmants placements de produits que ses plus de 2 millions d'abonnés plébiscitent !