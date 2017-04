Paris Jackson : La fille de Michael Jackson, renversante aux GLAAD Media Awards

La saison des awards 2017-2018 s'est achevée le 27 février, date de la 89e cérémonie des Oscars. Hollywood a finalement décidé de jouer les prolongations en décernant ce week-end les GLAAD Media Awards. Paris Jackson, qui était présente, a fait sensation...

C'est au Beverly Hilton qu'ont eu lieu les 28e GLAAD Media Awards. De nombreuses personnalités se sont rendues dans l'hôtel 4 étoiles situé sur le Wilshire Boulevard à Beverly Hills, à commencer par Paris Jackson. Le mannequin de tout juste 19 ans a participé à la cérémonie en s'exprimant sur scène, au côté de l'actrice Tatiana Manslany. Paris portait pour cet événement une robe Yanina Couture, une pochette Edie Parker et des chaussures Stuart Weitzman.

Au total, 34 récompenses ont été décernées samedi soir aux 28e GLAAD Media Awards. Paris Jackson prétendait à celui, fictif, d'invitée la mieux habillée. À défaut de quitter la soirée un prix à la main, la fille du défunt roi de la pop Michael Jackson a en revanche assisté au sacre de Patricia Arquette, lauréate du Vanguard Award pour l'ensemble de son oeuvre. L'actrice de 48 ans était accompagnée de son chéri, Eric White.

Caitlyn Jenner – avec qui Paris Jackson a pris quelques photos, publiées par le Daily Mail –, son amie Candis Cayne, les acteurs Arielle Kebbel, Jeffrey Tambor, Malin Akerman, Tom Payne et Trevante Rhodes (Moonlight), la star de télé-réalité (et fils d'Earvin "Magic" Johnson) E.J. Johnson et sa mère Cookie étaient également présents.