Paris Jackson : Modeuse arty, elle rend hommage à Keith Haring

Paris Jackson est l'un des mannequins les plus en vogue de la planète Mode ! Elle consolide son statut en enchaînant les soirées mondaines. Après la collection MOSCHINO [tv] H&M et le gala art + film du musée LACMA, la fille du défunt Michael Jackson fête la sortie d'une nouvelle collaboration...

Mardi 13 novembre, Paris Jackson s'est rendue aux Highline Stages, dans le quartier du Meatpacking District à New York. Elle a assisté à la soirée de lancement de la ligne de vêtements Keith Haring x alice + olivia. Paris portait un haut et une pochette, deux articles imprimés des célèbres figures humaines et animales de l'artiste disparu.

Comme la jolie blonde de 20 ans, Nicky Hilton Rothschild a répondu favorablement à l'invitation de la créatrice Stacy Bendet. Son petit frère Barron et son épouse Tessa sont les égéries de cette collection avec Keith Haring. Le couple se met en scène dans une campagne publicitaire relayée sur les réseaux sociaux.