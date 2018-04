Paris Jackson : Modeuse écolo avec Amanda Seyfried et H&M

"Trinquons aux nouveaux amis et aux combats pour de bonnes causes", écrit Paris Jackson ce vendredi 6 avril sur Instagram. Le mannequin de 20 ans a en effet publié un diapo photos de la soirée de lancement de la collection Conscious Exclusive 2018 de H&M, organisée la veille (jeudi 5 avril) à Los Angeles. Paris était l'un des invités de marque de l'événement, elle y a croisé la creative advisor de l'enseigne suédoise, Ann-Sofie Johansson, et le mannequin Shaun Ross.

D'autres stars ont assisté à la soirée H&M. Les actrices Naomie Harris (à l'affiche de Rampage – Hors de contrôle, en salles le 2 mai) et Amanda Seyfried (bientôt dans Gringo avec Paris Jackson et Mamma Mia: Here We Go Again), la fille de la sublime Andie MacDowell, Rainey Qualley (28 ans), et la star de la campagne publicitaire Conscious Exclusive 2018, Christy Turlington, étaient également de la partie.

H&M poursuit son retour en grâce après le scandale du pull raciste et la fin de ses collaborations avec le chanteur The Weeknd et le rappeur G-Eazy.

La collection Conscious Exclusive 2018 sortira en magasins et sur le site de H&M le 19 avril.