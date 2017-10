Paris Jackson pose presque entièrement nue, fière de ses "bourrelets"

Qu'il est loin le temps où Paris Jackson combattait ses démons, fragilisée par le décès prématuré de son père et victime d'une profonde dépression qui avait bien failli lui coûter la vie lorsqu'elle était toute jeune adolescente (on se souvient notamment de sa tentative de suicide en 2013).

Aujourd'hui, la jolie blonde de 19 ans croque la vie à pleines dents et enchaîne les projets professionnels avec maturité et recul. Présente à petites doses à Hollywood (elle fera ses débuts au cinéma en 2018 dans le film d'action Gringo au côté de Charlize Theron et Amanda Seyfried), l'unique fille de Michael Jackson mène en parallèle un quotidien rangé avec ses proches. Profitant de sa notoriété pour distiller des messages de paix et d'acceptation de soi, elle ne jure désormais plus que par son nouveau mode de vie qui consiste à vouer un amour infini à la nature et à promouvoir les bienfaits de la nudité. Une vraie hippie qui s'assume.

Lundi 16 octobre, Paris Jackson s'est saisie de son compte Instagram pour publier une nouvelle photo où elle apparaît topless. Vêtue d'une simple culotte Calvin Klein, la soeur de Prince (20 ans) et Blanket (15 ans) arbore ses nombreux tatouages, ses bras protégeant ses seins. "À l'aise avec mes bourrelets", a-t-elle écrit en légende. S'il est difficile d'apercevoir lesdites formes, le message n'en est pas moins fort : en s'acceptant telle qu'elle est, Paris Jackson continue de faire un pied-de-nez à tous ses détracteurs et autres body shamers qui lui menaient autrefois la vie dure. Du passé !