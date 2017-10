Paris Jackson : Sans maquillage, la fille de Michael Jackson rayonne

Paris Jackson était une des invités de marque de la soirée "Ones to Watch 2017", consacrée aux talents à surveiller de près. L'événement a eu lieu ce mercredi 4 août à la NeueHouse, à Hollywood. La fille du défunt roi de la pop, Michael Jackson, s'y est rendue habillée d'une robe blanche et de sandales spartiates. Coiffée de son ombré et le visage non maquillé, Paris a séduit les photographes présents grâce à son charmant sourire.

"J'ai réalisé qu'il serait honteux de gâcher la plateforme que l'on m'a donnée", a confié le mannequin à PEOPLE concernant son ouverture aux médias ! Huit ans après son discours poignant au Staples Center, lieu de la messe funèbre de son père, Paris s'est lancée avec succès dans l'industrie de la mode, et use de son influence pour évoquer des faits sociaux et défendre des causes nobles.

L'actrice Lori Loughlin et sa fille Olivia (18 ans), Frankie Muniz et sa compagne Paige, Kelly Rutherford et Karrueche Tran ont également assisté à la soirée "One to Watch 2017".

Retrouvez la liste des révélations de l'année 2017 sur PEOPLE.com.