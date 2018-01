Paris Jackson : Souriante et canon en bikini

Comme les enfants de Cindy Crawford, Kaia et Presley, ou le fils de Gad Elmaleh, Noé, Paris Jackson est un des grands espoirs de l'industrie de la mode. Un statut que la jeune femme consolide même en vacances. Récemment surprise à Hawaï, la fille de Michael Jackson a fait un clin d'oeil à une prestigieuse marque de vêtements...

En mai dernier, Page Six révélait que Paris Jackson était devenue la nouvelle ambassadrice de CALVIN KLEIN. En attendant l'officialisation, le mannequin de 19 ans mentionne l'enseigne américaine sur de nombreuses publications Instagram. La dernière en date remonte au 30 décembre, en légende d'une photo d'elle prise à Hawaï.

Paris Jackson y a été photographiée le 25 décembre. Elle profitait d'un après-midi ensoleillé avec un ami de son défunt père, le rappeur et danseur Omer Bhatti (33 ans), et portait un maillot de bain CALVIN KLEIN. Pieds nus sur le sable et sur l'herbe, la jolie blonde aux nombreux tatouages affichait un large sourire.