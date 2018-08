Paris Jackson sur scène : Concert émouvant après avoir été opérée d'urgence

Sur place, la fille du regretté roi de la pop Michael Jackson a pu compter sur la présence de plusieurs amis et proches dont sa grand-mère paternelle adorée Katherine. Une rare apparition pour la femme de 88 ans qui a récemment enterré son mari Joe. "J'en reviens pas que ma grand-mère soit venue à notre second concert. Et qu'elle ait aimé ça ! (...) Je t'aime tellement mamie. Je suis trop heureuse d'avoir joué pour toi et pour une incroyable cause", a-t-elle écrit en légende d'une série de clichés.