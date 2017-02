Paris Jackson : Très décolletée face à Britney Spears avant les Grammys

Ce dimanche 12 février aura lieu à Los Angeles la 59e édition des Grammy Awards ! Les célébrités auront profité du week-end pour préparer l'événement. Paris Jackson s'y est attelée en assistant hier à un prestigieux gala, aux côtés de Britney Spears, Kris Jenner et sa fille aînée, Kourtney Kardashian...

Tous les ans à la veille des Grammys, la Clive Davis Foundation convie de prestigieux invités à un dîner, honorant une personnalité de l'industrie musicale. Debra Lee, présidente et PDG de la chaîne télévisée BET, était la star du gala pre-GRAMMY de la fondation. Il a eu lieu ce samedi 11 février au Beverly Hilton, à Beverly Hills. Paris Jackson s'y est rendue.

La jeune femme de 18 ans, fille du défunt Michael Jackson et Deborah Rowe, a croisé au Beverly Hilton de nombreuses autres convives. Parmi eux, les chanteurs Britney Spears, Halsey, Jennifer Hudson, Jessie J, John Legend, Mary J. Blige, Nicole Scherzinger, Lorde, Rita Ora, Tori Kelly et Zayn Malik - sans Gigi Hadid, rentrée à New York pour la Fashion Week -, les rappeurs Chance The Rapper et Wiz Khalifa, accompagné de son ex-épouse Amber Rose, et les superstars de télé-réalité Kris Jenner et Kourtney Kardashian.

La 59e cérémonie des Grammy Awards se tiendra le 12 février 2017 à Los Angeles et sera diffusée en direct sur CBS depuis le Staples Center à Los Angeles. Pour cette nouvelle édition, Beyoncé en lice pour 9 trophées, Drake, Rihanna, le rappeur en mauvaise passe Kanye West (8 nominations chacun) et Adele se placent parmi les favoris.