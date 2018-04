Pascal Cardonna : L'ami de Jeremstar accusé de pédophilie prêt à "tout révéler"

Pascal Cardonna vient de prendre la parole sur ses réseaux sociaux.

Celui qui se faisait appeler Babybel par son ami Jeremstar, qui avait été visé par plusieurs plaintes pour "harcèlement sexuel sur mineur, corruption de mineur et recours à la prostitution de mineurs" et qui avait nié les faits avant de porter plainte à son tour pour "diffamation et atteinte à la vie privée" puis pour "tentative de meurtre", vient de faire une annonce sur Snapchat.

"Bonjour, je m'adresse une dernière fois à ma communauté à propos de cette affaire de pédophilie et de viol sur mineur. Si vous ne l'avez pas suivie : Vous n'avez rien raté d'important. Pour celles et ceux sur qui cette polémique a résonné fort : je m'exprimerai en vidéo avant fin mai afin de tout révéler. Ce sera difficile à accepter pour certains, mais mon coeur parlera", a écrit l'employé de Radio France qui avait parlé de ses tentatives de suicide dans Quotidien (TMC). Et de poursuivre sûr de lui : "Bientôt la vérité sera rétablie. (...) Je vous le redis, je fais confiance à la police et à la justice de la France. Je vous embrasse. Pascal."

Rappel des faits

L'affaire dite dans un premier temps "Jeremstar" a débuté le 16 janvier dernier, lorsqu'un certain Aqababe, vexé que Jeremstar reprenne sa vidéo "scoop" concernant deux candidats des Anges 10 (NRJ12), a publié sur la Toile une vidéo intime du chroniqueur des Terriens du dimanche (C8) en train de se masturber. Dans la foulée, Aqababe s'en était pris à Babybel, qu'il accusait d'avoir eu des relations sexuelles avec des mineurs grâce à ses liens avec Jeremstar.

Après cette sortie polémique, deux dénommés Jason et Annoir déposaient plainte contre Babybel. Le second avait également visé Jeremstar pour "corruption, agression sexuelle sur mineur et recours à la prostitution". Des accusations que Pascal Cardonna et Jérémy Gisclon avaient fermement niées. Le blogueur de 31 ans s'était même désolidarisé de son ami. À ce jour, comme il l'a indiqué dans TPMP fin mars dernier, Jeremstar n'a jamais été convoqué par la justice après s'être pourtant "mis à sa disposition".

Rappelons que Pascal Cardonna et Jeremstar restent présumés innocents des faits qui leur sont reprochés jusqu'à la clôture finale du dossier pénal.