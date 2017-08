Pascal Elbé et Patrick Bruel spectateurs ravis devant Michel Jonasz à Ramatuelle

Depuis le 27 juillet et jusqu'au 11 août se déroule dans le Sud de la France la 33e édition du Festival de Ramatuelle, un rendez-vous aussi magnifique qu'incontournable regroupant plusieurs spectacles de théâtre, d'humour et de variété.

Après la représentation, le 2 août, de la pièce Le Clan, le fiasco du siècle (avec Aurelia Decker, Eric Fraticelli, Jean-François Perrone, Philippe Corti et Denis Braccini), puis celle du one-woman show Les Chatouilles d'Andréa Bescond le 3 août, les spectateurs avaient eu le plaisir de découvrir Michel Drucker dans son spectacle Seul... avec vous, vendredi 4 août.

Dimanche, c'est pour venir applaudir Michel Jonasz que Patrick Bruel, Bernard Montiel, Tex et son épouse Béatrice ou bien encore Laurent Weil sont apparus devant les caméras. Au côté de la présidente du festival Jacqueline Franjou et du directeur artistique Michel Boujenah, les personnalités présentes ont profité d'un moment de franche convivialité offert par un quartet exceptionnel. Sur scène, Michel Jonasz était en effet accompagné de ses acolytes Manu Katché, Jean-Yves d'Angelo et Jérôme Regard pour un concert unique. Pascal Elbé, Barbara Schulz et Valérie Decobert, qui joueront ce lundi 7 août leur pièce L'éveil du chameau, étaient également présents.

La veille (samedi 5 août), Michel Boujenah avait présenté Nadia Roz, Alex Vizorek, Thomas Wiesel, Vérino et le trio féminin Les Coquettes, tous montés sur scène pour offrir une série de sketchs animés et rythmés en chansons. A Ramatuelle, l'humour et l'art ne font qu'un.