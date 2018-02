Pascal (Koh-Lanta All Stars) se moque d'une chroniqueuse de TPMP

Pour rappel, Pascal ne portait pas Gilles Verdez dans son coeur. Dans l'un des épisodes de Koh-Lanta 2016, on voyait le candidat fouiller l'Île aux colliers dans le but de trouver un collier d'immunité. Et il était prêt à abandonner sa recherche alors que le fameux bijou n'était pas loin de lui. Un moment que Gilles Verdez a commenté dans TPMP : "Il est un peu bébête Pascal, il cherche, il cherche, en fait, il a la main posée sur le collier et il ne s'en aperçoit qu'après. Ça donne une super séquence qui illustre quand même que Pascal n'est pas une lumière abso­lue."

Des propos pas franchement appréciés par le principal intéressé. Pascal a alors posté sur Instagram : "Merci à Gilles Verdez. Je ne suis pas une lumière et je suis un peu bébête. Hâte de te rencontrer pour que tu m'expliques." Puis, sur son compte Twitter : "Bébête, pas une lumière, toute les semaines, attaques de Gilles Verdez, ma famille est contente."