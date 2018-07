Pascal (Koh-Lanta) : Comment il a réussi à tourner la page définitivement !

Voilà maintenant un mois que l'aventure de Pascal dans Koh-Lanta : Le Combat des héros (TF1) s'est achevée. Depuis la finale du jeu d'aventures remportée par Clémence, l'ancien aventurier a décidé de tourner la page sur tout ce qu'il a vécu sur le tournage. Il a d'ailleurs pu compter sur un événement qui l'a amplement aidé...

C'est sur son compte Instagram que Pascal a dévoilé la chose qui a rendu les choses bien plus faciles dimanche 1er juillet 2018. "Réception de mon sac aventure aujourd'hui. Tout est là : couteau, boussole, gourde, plan orientation avec petit clin d'oeil à mon pote Javier, foulards rouge et jaune et les baskets qui ont fait mes deux aventures et sont montées et ont gagné les poteaux", écrivait-il en montrant tout son équipement en photos. Fier, il a ensuite clôturé son aventure pour de bon : "Ça y est, la page Koh-Lanta est tournée et le livre est enfin fini."