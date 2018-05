Pascal (Koh-Lanta) : La triste et véritable raison de son absence à la finale !

La finale de Koh-Lanta : Le Combat des héros (TF1) se déroulera sans Pascal, pourtant qualifié pour l'orientation. Sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8), Géraldine Maillet révélait que, "meurtri" et "trahi", l'aventurier avait pris la décision de boycotter la production. Contacté par TV Mag, l'acolyte de Javier en dit plus sur son choix.

S'il n'assistera pas à la finale comme ses camarades, c'est pour une toute autre raison. "Comme je l'ai dit à la production, je serai chez moi puisque j'ai des problèmes d'ordre privé et de santé", confie-t-il sans en dire plus. Et d'ajouter : "Je suis triste de ne pas pouvoir partager ce moment avec mes potes Clémence, Javier et Javier." Pascal regardera alors la finale de chez lui avec "[sa] famille" et Wendy, la gagnante de sa première édition, à la maison !

Sur Instagram, Pascal avait déjà évoqué son absence. "Beaucoup de joueurs n'iront pas à TF1. Ils regarderont la finale à Paris au Grand Rex", avait-il expliqué. Toutefois, pour l'heure, bon nombre d'aventuriers ont assuré qu'ils seraient bel et bien présents au côté de Denis Brogniart. Parmi eux, Alban, Tiffany, Cassandre, Dylan, Clémence, Javier ou encore Jérémy !

Rendez-vous vendredi 25 mai 2018 dès 21h sur TF1 afin de suivre la finale de Koh-Lanta : Le Combat des héros !