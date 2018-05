Pascal (Koh-Lanta) "meurtri" et "trahi", sa décision radicale !

Rien ne va plus pour Pascal de Koh-Lanta (dont l'édition Le Combat des héros est actuellement diffusée sur TF1) ! Accusé d'avoir triché dans l'émission d'aventures, il est la cible de détracteurs sur les réseaux sociaux. S'il s'exprime uniquement sur son compte Twitter, les chroniqueurs de Touche pas à mon poste ont fait de nouvelles révélations à son sujet.

C'est lors de l'émission du 21 mai 2018 qu'Isabelle Morini-Bosc a donné des nouvelles de Pascal à l'issue d'un entretien téléphonique avec lui : "Il ne se sentait pas bien ! Il se sentait trahi par Dylan qui était quelqu'un qu'il adorait. Il avait le sentiment qu'on avait manipulé les autres, qu'on les avait montés contre lui. Il en était donc quand même meurtri."

Géraldine Maillet confirme les propos d'Isabelle Morini-Bosc : "Il est vrai que Pascal est un homme absolument meurtri. Il estime que le montage a été complètement à charge contre lui, ce qui l'a fait passer pour quelqu'un de pas bien. Il a été profondément blessé par les propos de Dylan." Bien informée, la chroniqueuse de TPMP lâche ensuite une bombe : "Il refuse d'aller au prime de la finale, il ne viendra pas ! C'est fini, il boycotte l'émission, il me parle plus à la prod'. Tous les aventuriers de ce fameux prime ne veulent plus venir non plus."

Pendant que Cyril Hanouna affirme que le prime ne sera pas en direct, Géraldine Maillet ajoute que les candidats de Koh-Lanta "ont essayé de louer une salle de cinéma, en l'occurrence le Grand Rex, pour leur famille, pour leurs amis afin d'assister à la finale en direct".

Sur Twitter, Cassandre, Tiffany et Alban ont démenti cette information. "Oula #TPMP, ne pas faire de généralité pour tous ceux qui me demandent, je serais bel et bien @TF1 ce vendredi pour la grande finale de #KohLanta", écrivait ce dernier sur son compte. Ils seront donc tous les trois présents à la finale de Koh-Lanta qui sera diffusée le 25 mai 2018.