Pascal (Koh-Lanta) : Pourquoi il a failli ne jamais participer

Les téléspectateurs de Koh-Lanta ne sont pas passés à côté de Pascal Salviani. Candidat emblématique du jeu présenté par Denis Brogniart, il a participé à l'édition Thaïlande en 2016 puis au Combat des Héros en 2018. S'il a marqué l'émission de TF1, ce dernier a failli ne jamais y participer.

C'est lors d'un entretien avec nos confrères de TV Mag que Pascal s'est confié sur le sujet. En 2014, il reçoit un appel masqué de la production après avoir passé son casting. Dès ce moment-là, sa participation à Koh-Lanta : Thaïlande aurait pu être compromise : "Je ne réponds jamais aux numéros masqués. Mais je me suis trompé de bouton sur mon téléphone, je voulais refuser l'appel et j'ai décroché."

De nouveaux castings s'enchaînent alors et Pascal n'est pas retenu. Malgré ce petit échec, le candidat est chanceux et la production lui propose une place de candidat réserviste. Une semaine avant de partir, il décline l'offre : "J'avais un programme immobilier qui démarrait et des obligations professionnelles." C'est l'un de ses proches qui le forcera à y participer : "J'en parle à mon meilleur ami, on discute longuement et il me demande d'y aller pour lui parce qu'il sent qu'il va se passer quelque chose de très fort."

Muni de son sac à dos, Pascal s'envole pour la Thaïlande et finit par intégrer l'aventure après l'abandon d'un autre candidat. "Au bout de deux-trois jours, j'ai pété un câble, j'ai paniqué. Psychologiquement, je n'étais pas bien et j'étais décidé à abandonner", a-t-il ajouté. Fort heureusement, celui qui a participé à Fort Boyard (lors de l'émission du 4 août sur France 2) a rapidement changé d'avis et a été jusqu'au bout de Koh-Lanta : Thaïlande avant de s'incliner à la finale.

