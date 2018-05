Pascal (Koh-Lanta) remonté contre Dylan : "Il m'a défoncé devant tout le monde"

Depuis quelques jours, Pascal, candidat de Koh-Lanta : Le Combat des héros (TF1), est peiné. Il faut dire que depuis l'élimination de Yassin et Alban, il est, tout comme Javier, pris pour cible sur les réseaux sociaux. Une situation qu'il a du mal à vivre. Lors d'un live sur Instagram, le candidat a répondu sans détour aux questions des internautes.

L'occasion pour lui d'évoquer Dylan, sa "plus belle rencontre" dans cette édition All Stars. "Je l'aime beaucoup. Enfin, je l'aimais beaucoup", rectifie-t-il rapidement. Alors qu'il s'entendait bien avec le jeune homme, Pascal raconte avoir été déçu par le passage de Dylan et Yassin sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8) en début de mois.

"Je pensais qu'ils allaient calmer le jeu. Mais pas du tout. Il m'a défoncé devant tout le monde, déplore Pascal. Il a sali ma femme et mes enfants. Ce soir-là, il a été trop loin. Ce clash à Touche pas à mon poste m'a énormément peiné." Mais celui qui est qualifié pour la course d'orientation estime que Dylan a été piégé par l'équipe de TPMP. "Il est jeune, il est allé faire une émission où ils savent faire, ils l'ont remonté comme un coucou. Je lui avais dit de se méfier. Ils l'ont eu, c'était stratégique de leur part", estime-t-il.

Plus encore, l'acolyte de Javier regrette qu'après son passage dans l'émission, Dylan n'ait "jamais répondu" à ses messages... "C'est sans retour pour moi. On ne se parlera plus", conclut-il. De son côté, l'ami de Yassin avait tenté de calmer le jeu sur Instagram. En légende d'une photo de l'ensemble de la tribu réunifiée, Dylan avait indiqué que "malgré les tensions, les trahisons, les coups bas", Koh-Lanta restait "l'une des plus belles expériences" de sa vie. "Nous voulons tirer un grand trait sur toutes ces différences et discordes entre nous, car nous désirons ne garder que le meilleur de cette aventure exceptionnelle. Gardez ceci en tête, 'la vie est courte donc oeuvrons nous-mêmes à en garder les meilleurs souvenirs'", avait-il conclu au nom de chacun.