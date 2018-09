Pascal (Koh-Lanta) révèle tout sur le tournage de la saison 20: "C'est un scoop"

Le 24 août dernier, Denis Brogniart annonçait officiellement le grand retour de Koh-Lanta (TF1) à nos confrères de Télé Star : "On va partir tourner la nouvelle saison entre cet automne et cet hiver." Si l'animateur de 51 ans n'était pas entré dans les détails, Pascal Salviani vient d'en dire plus sur cette prochaine édition. L'ancien candidat de Koh-Lanta : Le Combat des héros, qui n'a pas su tenir sa langue, a révélé la date ainsi que le lieu du tournage. Rien que ça !

C'est dans sa story Instagram que Pascal est allé droit au but alors qu'il dînait en compagnie de son ex-camarade Tiffany (qui a participé à Ninja Warrior 3 sur TF1), Raphaël Pépin et Corentin Albertini (Friends Trip). "Un scoop, je vous le dis, il y a une nouvelle saison de Koh-Lanta qui arrive. Ça démarre le 10 octobre. Tout le monde part aux Fidji", a-t-il révélé. Voilà qui est dit !

Pour le moment, TF1 n'a pas confirmé les informations lancées par Pascal Salviani.