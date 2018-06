Pascal (Koh-Lanta), sa mise au point musclée : Il balance tout sur son aventure

Un mois jour pour jour après la victoire de Clémence dans Koh-Lanta : Le Combat des héros, Pascal a décidé de dresser un grand bilan de son aventure qui n'a pas été de tout repos. Sans langue de bois, il s'est exprimé à nos confrères du site Huffingtonpost.fr. Si Koh-Lanta est une "affaire classée" pour le promoteur immobilier, ce dernier n'a pas mâché ses mots pour décrire cette saison à laquelle il a participée.

"Qu'aurait été un 'Combat des héros' sans un Javier et un Pascal à détester, à mettre en colère les téléspectateurs qui ont pu être déçus de voir un Yassin éliminé, une Cassandre rentrant chez elle une fois de plus avec un collier, un Jérémy éliminé et menacé sous une de mes colères noires, une Clémentine désarmée, une Candice prise au piège, une Nathalie subissant un faux collier, un Alban trahi, un Cédric inefficace, des stratégies à n'en plus finir à chaque épisode, une Chantal invisible", commence-t-il avant d'ajouter : "Alors oui, nous avons été des méchants, des stratèges hors-normes, sans pitié, mais grâce à Javier et moi-même, le public a crié, insulté, pleuré, jugé, rigolé, haï, adoré. Nous avons été parfois un exutoire aux problèmes du quotidien du public. (...) Si nous n'étions pas là, tout le monde aurait été gentil mais cela ne se serait pas nommé 'Koh-Lanta'. Ça se serait appelé 'Camping aux Fidji !"

"Pour tous les éliminés, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Vous avez perdu alors que vous connaissiez les principes et les règles du jeu, et en plus, vous aviez tous déjà fait une aventure ! (...) Nous avons joué, Javier et moi, du mieux que nous pouvions, comme indiqué sur notre contrat : 'Jeu d'aventure et de stratégies" ! Et nous avons respecté ce contrat à la lettre", a-t-il ensuite déclaré.

Pascal le dit haut et fort, il ne regrette rien : "Pour ma part, je n'ai qu'une chose à dire: si c'était à refaire, je referais la même chose mais en pire ! (...) Quoi qu'on dise, gagner deux fois les poteaux me rend fier et je suis fier d'avoir monté toutes ces stratégies avec mon pote Javier, dans la joie et la bonne humeur. Fier d'avoir déjoué des stratégies mises en place avant de partir aux Fidji."

Pascal affirme bien que "cette analyse générale est faite sans prétention". Ça lui a permis de confirmer que "le livre est enfin fermé" et que "Koh-Lanta disparaît petit à petit" de sa vie.

Le bilan de Pascal sur son aventure Koh-Lanta est à retrouver actuellement sur le site Huffington Post.