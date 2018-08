Pascal (Koh-Lanta) : Sa stratégie ratée avant le tournage de Fort Boyard

Après avoir participé à Koh-Lanta 2016 (en Thaïlande), puis Koh-Lanta All Stars (2017, aux Fidji), Pascal s'est lancé un nouveau défi.

Le finaliste des deux éditions du jeu d'aventure de TF1 sera en effet candidat de l'émission Fort Boyard (France 2) de ce samedi 4 août 2018 aux côtés de Miss France 2018 Maëva Coucke, Miss France 2015 Camille Cerf, le chroniqueur de Touche pas à mon poste (C8) Maxime Guény, les animateurs radio Miko et Cauet. La joyeuse bande a tenté de remporter de l'argent pour l'association Les Bonnes Fées qui vient en aide aux personnes les plus démunies, atteintes de maladies et/ou isolées. Et, comme à son habitude, Pascal a tout donné pour réussir ses épreuves.

Il ne s'attendait toutefois pas à ce que ce soit si compliqué comme il l'a confié au détour d'une interview pour Télé Loisirs : "J'avais sous-estimé l'émission. Ayant fait Koh-Lanta, je m'étais dit que Fort Boyard serait une aventure sympathique avec des épreuves ludiques. Et en fait, j'ai trouvé ça dur. Psychologiquement, il y a des épreuves très difficiles."

Il y en a d'ailleurs deux qu'il redoutait plus que d'autres : "Je craignais deux épreuves : sauter à l'élastique et manger des choses atroces. Les gens pensent que parce qu'on a fait Koh-Lanta, on peut tout manger. Mais sur Koh-Lanta, on a faim, on n'a pas mangé depuis plusieurs jours donc on mange avec plaisir." Mais pas question pour le grand stratège de dévoiler ses faiblesses à la production (ALP). Il a donc établi un plan avant de se rendre au Fort : "Avant de partir sur le Fort, ils nous ont demandé ce qu'on craignait. J'ai répondu de manière stratégique que rien ne me faisait peur car si je leur disais, j'étais assuré de faire l'épreuve (rires). Pour une fois, ma stratégie n'a pas marché..."

Il a en effet dû se frotter à l'épreuve de la dégustation, mais également à celle de la chaise instable qui consiste à marcher sur un poutre et à pousser une chaise jusqu'au niveau d'un trapèze : "C'est quelque chose que je ne pensais pas pouvoir faire. Mais avec l'ambiance, le challenge de participer à cette émission, on se surpasse. Puis, l'association des Bonnes Féés me touche particulièrement parce que ma femme a eu un cancer du sein. Donc je me suis dépassé."