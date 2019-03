Pascal (Koh-Lanta) très critiqué pour son nouveau projet : Il règle ses comptes

Pascal, candidat très remarqué de Koh-Lanta Thailande en 2015, qui a été finaliste de Koh-Lanta : Le Combat des héros en 2018, a rejoint le casting des Anges 11. Une décision qui a surpris de nombreux téléspectateurs. Certains ont même osé le critiquer violemment pour ce choix. Il a décidé de s'expliquer et de répliquer lors d'une interview accordée à Télé Loisirs.

"J'ai fait Les Vacances des Anges trois jours et j'ai été agréablement surpris par les gens que j'ai rencontrés. Et puis, pour Les Anges 11, on me proposait de partir à Miami et de bosser mon projet pro de mannequin senior", commente le sportif. Mais ce n'est pas seulement pour son projet qu'il a accepté de dire oui à NRJ12. C'est aussi par curiosité et notamment pour "vraiment connaître les personnes de télé-réalité dont tout le monde parle et qui ont souvent une réputation bien établie". "Je sais ce que c'est d'être traité comme un moins que rien sur les réseaux, par rapport à un post, à ce que les gens voient à la télé et ce qui se dit de vous... Je voulais me faire ma propre opinion", poursuit-il.

Mais voilà, cette volonté a été plutôt mal perçue, ce que ne comprend pas l'aventurier de 50 ans. "Aujourd'hui, on m'attaque en disant que c'est une honte que je fasse Les Anges et bien je ne réponds plus. Ce sont des abrutis", réagit-il. Lassé des critiques souvent injustes, Pascal a tenu à faire une mise au point. Il a pris la défense de certains Anges et est revenu sur un épisode qui l'a particulièrement touché. Il raconte : "Quand je vois qu'Aurélie Dotremont se fait massacrer parce que soit disant elle n'a pas été gentille avec Céline, durant le tournage des Anges à Marrakech... Calmons-nous ! Déjà, c'est de la télévision et puis ce que vous voyez à l'écran n'est pas forcément toute la vérité. En coulisses, il se passe des choses aussi. Céline a eu des mots envers Aurélie, donc voilà. Moi je peux vous dire que quand deux anciens candidats de Koh-Lanta [Yassin et Dylan, NDLR] sont allés à TPMP pour dire des choses fausses sur moi et que la France m'est tombée dessus en me traitant de raciste ou autre, ça m'a fait mal !"

Ceux qui reprochent à Pascal de participer à des émissions de télé-réalité peuvent se rassurer. Le quinquagénaire n'a pas l'intention d'en faire son travail à temps plein : "Moi je n'ai pas de pression et je ne cherche pas la gloire. J'ai ma vie et ça fait trente ans que je fais la même chose, je suis promoteur immobilier et je ne suis pas près de m'arrêter. Je fais ce genre d'émissions parce que je suis curieux." À bon entendeur...