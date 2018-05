Pascal (Koh-Lanta) vulgaire et différent hors caméras : Alban règle ses comptes

Entre Alban et Pascal, ce n'est pas l'amour fou dans Koh-Lanta : Le combat des héros (TF1). Lors d'un entretien exclusif, le candidat éliminé – au même titre que Yassin – lors du dernier épisode diffusé vendredi 4 mai 2018 règle ses comptes !

Invité à réagir sur les différentes révélations de Pascal lors de ses débriefings hebdomadaire sur Instagram, Alban n'a pas mâché ses mots. "Si tous les aventuriers se mettaient à faire des débrief', je pense que celui qui aurait le plus à craindre serait Pascal", lance-t-il alors. Et d'expliquer ses propos : "C'est la personne qui fait le plus de choses en dehors des caméras qui se permet de balancer ! C'est d'une petitesse... Je n'ai pas envie de me mettre à ce niveau."

Toutefois, Alban a "bien évidemment envie de répondre". "Il y a des claques qui se perdent. Mais la force, c'est être capable de passer outre", poursuit-il. Pour lui, ces débrief' "attisent la haine". "Mais ça ne m'empêchera pas de dormir. Et la différence entre lui et moi, c'est que je peux me regarder dans le miroir", ajoute alors l'ancien Rouge. Enfin, Alban assure que Pascal est "la personne la plus vulgaire et virulente dans ce Combat des héros".

Pour rappel, Pascal révélait lors du débriefing de l'épisode des Ambassadeurs qu'Alban, angoissé, l'avait réveillé en pleine nuit, hors caméras. Persuadé que dans cette édition All Stars les règles changeraient, l'aventurier croyait alors que les Ambassadeurs devraient envoyer chacun un membre de leur équipe "au combat" et le perdant serait alors éliminé sur-le-champ. Si combat il devait y avoir, Pascal indique qu'Alban aurait souhaité que Dylan désigne Clémence. Une séquence non diffusée...

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention Purepeople.com.