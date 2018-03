Pascal le grand frère, une émission truquée ? Le geste qui mettra fin au débat

Ce mercredi 7 mars 2018, Pascal Soetens revient sur C8 pour un nouvel épisode de Pascal, le grand frère. L'occasion pour le célèbre éducateur de livrer quelques secrets de tournage à nos confrères de Télé Loisirs... et surtout de répondre aux téléspectateurs indiquant que l'émission serait truquée !

Agacé par les critiques sur le sujet, Pascal Soetens confie alors son intention de proposer à des journalistes d'assister à un tournage d'émission. "Ils vont tous comprendre, j'espère, qu'on n'est pas dans une télé-réalité !", lance-t-il alors. Et de poursuivre : "Les familles ne sont pas payées, tout est vrai, il y a des situations délicates qu'il faut désamorcer !"

Ce n'est pas la première fois que l'animateur de 48 ans fait face à ce genre d'attaques sur le programme. "C'est lassant, ça fait dix ans que j'entends la même chose, regrette-t-il. Je peux comprendre mais j'aimerais bien qu'on comprenne que je dis la vérité."

D'ailleurs, une fois en immersion dans les familles, Pascal Soetens en oublie parfois son rôle et se retrouve presque submergé par l'émotion. "Il y a beaucoup d'empathie forcément mais je suis obligé de me protéger, de dire que je fais un travail, déclare-t-il. Malgré tout, on ne peut pas être insensible à leur détresse. Ma sensibilité ressort dans l'émission (...). Je reste humain : quand quelqu'un se met à pleurer, j'ai parfois les larmes qui montent mais c'est une situation délicate que je dois maîtriser."

Rendez-vous ce mercredi 7 mars 2018 dès 21h sur C8 afin de suivre Pascal, le grand frère.