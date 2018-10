Pascal Obispo : Ce qu'il a fait de l'argent gagné grâce à "Sous le soleil"...

"Sous le soleil. Bleu marine et blue. Ébloui pareil. Jusqu'à en oublier tout." Tous ceux qui ont grandi entre les années 1990 et 2000 connaissent ce générique culte de la série Sous le soleil, diffusée à l'époque sur TF1. Un tube écrit par Lionel Florence et composé par Pascal Obispo. Ce dernier a pu s'offrir un beau cadeau grâce aux royalties.

"Grâce à Sous le soleil, j'ai pu m'offrir mon premier synthé et apprendre à jouer du piano. Vous vous rendez compte ?", a lâché Pascal Obispo dans La Boîte à questions. L'artiste de 53 ans, qui fait son retour dans les bacs avec un disque éponyme, a composé le tube de la série en 1995 quelques mois avant le lancement sur TF1. C'est d'ailleurs à cette période que sa carrière décolle vraiment – même s'il avait déjà signé un joli succès avec Plus que tout au monde – en signant les tubes Lucie et Où et avec qui tu m'aimes ?.