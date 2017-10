Pascal Obispo croit en son Jésus : "Son combat rejoint les miens..."

Après le carton des Dix commandements, Pascal Obispo a connu l'échec relatif de la comédie musicale Edam et Eve : La Seconde Chance, dont la tournée a été annulée au dernier moment en 2012. Depuis le 17 octobre, son Jésus, de Nazareth à Jérusalem, mis en scène par Christophe Barratier, est joué au Palais des sports de Paris. Une fresque musicale interprétée par Mike Massy dans le rôle-titre, Anne Sila (Marie) et Crys Nammour (Marie Madeleine).

Cette semaine dans Point de vue, Pascal Obispo revient sur son attachement à la figure de Jésus : "J'aime l'idée de travailler sur des personnes exclues qui se battent pour les délaissés, les malades, les pauvres, les handicapées, les prostituées. Cela rejoint mes propres préoccupations au sein d'associations", explique celui qui soutien très activement Sidaction et, au sein des Enfoirés, l'association des Restos du Coeur. D'ailleurs, il n'hésite pas à comparer l'engagement de Jésus à celui d'un Coluche : "Aujourd'hui, Jésus serait dans une association. Chez Emmaïs, imagine Pascal Obispo. Il serait écouté, parce que l'on écoute toujours ceux - l'abbé Pierre, Coluche, Pierre Bergé - qui luttent contre les injustices sociales, le sida ou les maladies orphelines."

Ni violente, ni sanguinolente

C'est donc avec modernité qu'il décrit la figure de Jésus et le souci d'offrir un spectacle d'une grande sobriété, où l'émotion prime. Loin des excès gores dépeints par Martin Scorsese (La Dernière Tentation du Christ, 1988) et Mel Gibson (La Passion du Christ, 2004), Pascal Obispo a imaginé cette fresque musicale qui se penche tout particulièrement aux trois dernières années de la vie du Christ : "Tout commence avec son baptême sur les rives du Jourdain et s'achève avec sa crucifixion qui, comme le précise Christophe, ne sera ni violente, ni sanguinolente, et présentée du point de vue de Marie jouée de façon bouleversante par la chanteuse Anne Sila."

Dans cette longue interview, Pascal Obispo raconte le voyage de l'équipe au Maroc où ont été tournés les clips de La Bonne Nouvelle, Aimez-vous les uns les autres et L'Adieu dans les décors de la série canadienne La Bible. Pour la première fois les interprètes se sont glissés dans leur personnage et Pascal Obispo se souvient de son émotion : "Quand Mike a mis la couronne d'épines, qu'il a été recouvert de sang et qu'il a porté une croix, faisant vraiment son poids, nous avons tous été saisis, bouleversés. C'était Jésus. Nous avons alors compris que nous faisions quelque chose de fort, qui nous dépassait."