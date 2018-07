Pascal Obispo et sa femme Julie, complices pour l'anniversaire de Line Renaud

Lundi 2 juillet 2018, le tout-Paris était réuni sur la péniche Pavillon Seine (du groupe Potel et Chabot) pour les 90 ans de Line Renaud. Lors du photocall, on a vu le chanteur Pascal Obispo, tout sourire au bras de sa femme Julie Hantson.

L'interprète de Tombé pour elle ne pouvait pas rater un tel événement, lui qui connaît Line Renaud depuis plusieurs décennies. Les deux artistes sont notamment engagés de longue date dans la lutte contre le sida via le Sidaction : Pascal Obispo a notamment composé le tube Sa raison d'être pour lever des fonds et la comédienne, chanteuse et ex-meneuse de revue, est la vice-président de l'association.

Au cours de la soirée, qui comptait pas moins de 200 invités, Pascal Obispo et sa femme le mannequin Julie Hantson, ravissante dans une robe estivale, ont pris la pose avec Line Renaud, la tour Eiffel apparaissant en arrière-plan pour offrir un cadre inoubliable à la soirée. Le coach de The Voice n'a pas non plus manqué de prendre le micro, accompagné par une autre proche de Line : Muriel Robin. Sur Instagram, le chanteur a aussi partagé un selfie pris pendant l'anniversaire avec la première dame Brigitte Macron.

Les téléspectateurs de France 2 pourront aussi envoyer des messages à Line Renaud sur les réseaux sociaux ce mardi 3 juillet puisque la chaîne diffuse à 20h55 l'émission Bon anniversaire Line, enregistrée à Bobino dans le 14e arrondissement de Paris.