Pascal Obispo : Il retente sa chance avec le spectacle musical "Jésus"

Alors qu'il a récemment mis fin à sa grande tournée en beauté, conviant de nobreux amis chanteurs sur la scène de l'AccorHotels Arena, Pascal Obispo a tout le temps nécessaire pour se consacrer à son prochain grand projet : le spectacle musical Jésus. L'artiste, qui avait sans doute été déçu de l'arrêt prématuré de son précédent show sur les planches, Adam et Eve, compte bien frapper un grand coup.

Alors que le casting se dévoile petit à petit (on sait déjà qu'il y aura Grégory Deck, déjà vu dans Dracula et Salut les copains, ainsi qu'Olivier Blackstone et Clément Verzi dans les rôles des apôtres Jean, Pierre et Judas), une affiche a cependant été dévoilée. On y découvre la représentation d'un visage du fils de Dieu sous forme dessinée. Le spectacle, intitulé Jésus, de Nazareth à Jérusalem, débutera le 17 octobre 2017 au Palais des Sports de Paris. Aux manettes, on compte bien sûr Pascal Obispo, qui met le spectacle en musique, mais également le réalisateur Christophe Barratier (qui met actuellement en scène l'adaptation de son film Les Choristes), qui oeuvre au livret et à la mise en scène. Un premier extrait, intitulé La bonne nouvelle, porté par un clip, a été dévoilé.

Pour l'heure, une quinzaine de dates parisiennes sont d'ores et déjà programmées pour 2017 et une petite dizaine en province et en Belgique pour 2018.

Ce projet de Pascal Obispo avait notamment été mis en avant comme argument par Elie Chouraqui pour expliquer le refus du chanteur de prendre part au retour sur scène du spectacle Les Dix Commandements. Un show pour lequel Pascal Obispo avait à l'époque écrit les musiques.