Pascal Obispo, obligé de quitter The Voice ? "C'est très compliqué..."

Arrivé en septième saison de The Voice sur TF1 en tant que coach, Pascal Obispo – qui avait remplacé M. Pokora – pourrait bien ne pas faire partie de la prochaine édition du programme musical phare de la Une. Il vient de s'en expliquer...

En effet, le populaire chanteur de 53 ans a prévu de sortir son nouvel album, le onzième, le 12 octobre prochain avant de partir en tournée dans toute la France. Le problème, c'est que les enregistrements de The Voice se dérouleront également sur la période d'octobre-novembre 2018 et Pascal Obispo sera en plein dans les répétitions de sa future tournée. Aïe !

"J'ai envie de le faire, mais je vais être en tournée à partir de janvier prochain et je vais répéter en novembre et décembre, a déclaré Pascal Obispo dans Le Parisien. Tout le monde regarde si on peut adapter nos plannings, mais c'est très compliqué." Et la star de la chanson de poursuivre : "Cela ne signifie ni que j'arrête ni que je n'ai pas aimé cette première saison. Au contraire, j'ai surkiffé, j'ai adoré l'équipe, les talents, la bienveillance de l'émission. J'espérais avoir des émotions, j'en ai eu : j'ai pleuré comme une madeleine, on s'est éclatés entre jurés. J'espère vraiment le refaire."

Pour rappel, on sait déjà que Florent Pagny, présent depuis la toute première édition, ne fera pas partie de cette 8e saison de The Voice.