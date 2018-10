Pascal Obispo terrassé par la mort de Maurane : "Elle me manque"

La mort de Maurane le 7 mai 2018 a ému la planète musique et notamment la scène française. Parmi les artistes qui étaient proches d'elle se trouvait Pascal Obispo. Présent aux obsèques de la chanteuse tragiquement décédée à l'âge de 57 ans, l'interprète de Lucie est néanmoins resté très discret à ce sujet dans les médias.

Ce lundi 15 octobre, l'ex-coach de The Voice était l'invité de Stéphane Bern dans A la bonne heure sur RTL. Lors de cet entretien, l'emblématique animateur a demandé à Pascal Obispo la personnalité disparue avec qui il souhaitait partager un déjeuner. "Oh ça c'est dur parce que ça va m'émouvoir", a-t-il commencé avant de confirmer : "Avec Maurane, voilà. Elle me manque".

Le chanteur de 53 ans, qui était très ami avec la regrettée artiste, a poursuivi : "Ça me fait vraiment de la peine de ne pas pouvoir lui parler et rigoler au téléphone comme on faisait d'habitude, a-t-il confié, attristé. Ça, c'est une question qui plombe un peu l'ambiance... Moi ça me fait plaisir de parler d'elle. On se marrait bien et j'ai envie de garder cette image-là de Maumau."

Ces rires, ils revenaient aussi dans l'hommage tout en dignité que le chanteur avait fait via Instagram, au lendemain de la disparition de "Mau".