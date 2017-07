Pascal Soetens battu par son propre fils Loucas : "La relève est assurée..."

Pascal Soetens, l'ex-célèbre "Grand frère" de TF1 bientôt de retour sur C8, s'est lancé un défi de taille ce week-end dans l'enceinte de sa salle de sport. L'animateur de 47 ans a décidé de se mesurer à son fils Loucas (19 ans) face à une roue de tracteur de 150 kg !

"Père et fils, pneu de 150 kg, la relève est assurée #qgtraining #sportmotivation #sport #fitness #fit", a commenté Pascal en légende d'un montage photo/vidéo les montrant, son fils et lui, face à la même épreuve de rapidité consistant à retourner le pneu en un temps record.

Malheureusement pour Pascal, c'est bien son fils Loucas qui a été le premier à renverser l'immense roue. "Bravo !!! Le fils !!!", "Bravo au fils qui tient de son super papa !", "Wahou magnifique, vous vous attaquez à plus gros que vous !", "Respect à vous deux", "Quand on ne lâche rien, on a toujours des résultats", "Respect énorme, vous êtes une équipe de choc", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Pendant que Loucas se démène à la salle de sport avec son père, son petit frère Enzo (18 ans) - lui aussi très en forme - continue de filer le parfait amour avec sa belle...