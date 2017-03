Pascal Soetens bientôt au cinéma au côté d'un acteur de Babysitting !

Pascal Soetens n'a plus à prouver ses compétences en matière de médiation. Que ce soit dans Pascal, le grand frère sur TF1 (2006), SOS, ma famille à besoin d'aide (2014) et SOS, un boulot pour mon ado (2015) sur NRJ12, le papa de Loucas (19 ans) et Enzo (18 ans) a toujours su venir en aide aux adolescents en difficulté et à leurs familles. En revanche, il y a un domaine dans lequel il doit encore faire ses preuves : la comédie.

Lors de son passage dans l'émission radio de Guillaume Pley, sur NRJ12, Pascal Soetens a révélé... avoir un projet de film avec le comédien Philippe Lacheau (Babysitting, Alibi.com). S'il n'a pas révélé quand le tournage débuterait, l'apprenti-acteur a admis qu'il devrait commencer "dans les prochaines semaines, quelques mois à peine".

"J'ai hâte parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, le cinéma. Voilà, un premier rôle, après, je n'ai pas non plus un super rôle, mais je ne veux pas blesser les producteurs. Mais je suis ravi qu'ils aient pensé à moi. Je joue mon rôle", a ensuite précisé Pascal Soetens, flatté.

Ce n'est pas la première fois que l'animateur de 47 ans est approché pour un rôle : "Je m'étais lancé dans le théâtre. Il y a une pièce qui avait été écrite pour moi, puis on n'a pas eu le temps, parce que, malheureusement les tournages ont pris beaucoup de temps. La pièce est de côté. Peut-être que, dans quinze jours, je me mettrai sur les planches."

Préparez-vous donc à voir Pascal Soetens briller à la télévision, mais également au cinéma et au théâtre.