Pascal Soetens ému aux larmes : Il retrouve l'ado qui a failli le poignarder

"Il y a pas mal de choses qu'on ne montre pas (...). Une certaine Laura m'a menacé et a essayé de me poignarder. La jeunesse d'aujourd'hui est beaucoup plus violente", confiait Pascal Soetens à TV Mag en octobre 2015, concernant l'émission S.O.S ma famille a besoin d'aide (NRJ12) dans laquelle il aide des familles comprenant des adolescents au comportement limite.

Un événement sur lequel il est revenu lors de son passage dans Le Replay de la semaine (CSTAR), vendredi 24 février 2017. Après avoir visionné un extrait où Laura le menaçait avec un couteau , l'ex-Pascal le grand frère de TF1 a confié : "Pendant une heure, je l'ai suppliée de poser le couteau et elle ne voulait pas (...). Ça m'est arrivé de ne pas être bien en rentrant chez moi et de me demander si j'avais bien fait."

Dans ce cas, Pascal Soetens a utilisé les bonnes méthodes puisque la jeune fille en question, aujourd'hui âgée de 21 ans, n'est plus du tout la même ! Invitée à faire une surprise à son ancien mentor, elle a expliqué que son passage dans S.O.S ma famille a besoin d'aide, puis S.O.S un boulot pour mon ado, avait changé sa vie. Elle a notamment rencontré un jeune homme et est devenue maman depuis peu.

En voyant arriver Laura sur le plateau, Pascal a eu bien du mal à contenir ses émotions. Les larmes aux yeux, il a admis beaucoup aimer l'ex-adolescente en difficulté et être fier du chemin qu'elle a parcouru.