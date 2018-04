Pascal Soetens : Pourquoi il a failli abandonner un ado en détresse

Dans Pascal, le grand frère (C8), l'éducateur spécialisé est parfois confronté à des situations extrêmes. Interrogé mercredi 18 avril 2018 par Maxime Guény dans l'émission Un éclair de Guény sur les ondes de Radio VL, Pascal Soetens révèle pourquoi il a failli abandonner une famille en détresse.

L'idée lui a traversé l'esprit plus d'une fois. "Très sérieusement en plus, on me rattrape au vol au dernier moment", lance-t-il. Et de préciser qu'il "fait ce qu'[il] veut" : "Si je veux arrêter, j'arrête." D'ailleurs, il y a véritablement songé lors d'un tournage durant lequel il devait venir en aide à un ado accro à la drogue.

"Les jeunes ne veulent rien entendre. Les insultes, je les accepte maintenant. Ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre", assure Pascal Soetens. Mais voir un jeune se droguer, c'en est trop pour lui. "J'ai failli partir parce qu'un jeune se droguait, il se droguait devant moi en plus !", raconte-t-il alors. Finalement, l'animateur de 48 ans a tenté le tout pour le tout pour sauver l'adolescent rebelle.

En mars dernier, Pascal Soetens évoquait déjà les raisons pour lesquelles il pouvait refuser d'aider une famille. Ainsi, auprès de nos confrères de Télé Loisirs, il annonçait déjà la couleur : "S'il y a un problème de drogue, de justice... Je ne peux pas me substituer à la justice ! Quand il y a trop d'alcool également, c'est du ressort de la médecine."