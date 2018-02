Pascal Soetens : Une jeune femme qu'il a aidée face à la justice !

Pascal Soetens n'aura pas réussi à sauver Sarah. En 2016, NRJ12 dévoilait une émission de SOS ma famille a besoin d'aide au cours de laquelle Sarah, qui avait 16 ans à l'époque, faisait régner la terreur dans sa maison. Déscolarisée et sans diplôme, elle passait son temps à violenter ses six frères et soeurs, ainsi que sa maman Nancy.

"Quand j'étais enceinte de ma première fille – j'étais enceinte de sept mois –, elle m'a poussée dans les escaliers", racontait notamment sa soeur Laetitia (21 ans au moment de la diffusion). Pascal Soetens s'était donc rendu en Belgique afin de régler la situation. S'il avait réussi à apaiser les tensions à la fin du tournage, le comportement violent de Sarah n'a pas changé depuis.

Pour preuve, La Nouvelle Gazette a rapporté que les 13 et 15 février derniers, la jeune femme, aujourd'hui âgée de 19 ans, et sa soeur Laetitia ont été inculpées pour menaces, harcèlement, dégradations et coups et blessures par un juge d'ins­truc­tion de Namur. La raison ? Une affaire... de jalousie.

Agacée que le papa de ses enfants, dont elle est séparée, ait retrouvé l'amour, Laetitia aurait "détruit la voiture" de sa nouvelle compagne, avant de la "rouer de coups". Une agression qu'elle aurait commise avec Sarah. Si cette dernière aurait été libérée sous conditions, sa soeur serait toujours en détention. Elle aurait assuré aux policiers ne pas regretter son geste et aurait expliqué qu'elle aurait "brûlé à l'acide" la jeune femme si elle avait pu.

Des propos qui ont poussé le juge d'instruction à la garder en détention préventive. Toujours selon nos confrères, la justice examinera son cas ce vendredi afin de déterminer si son mandat d'ar­rêt et sa détention doivent être maintenus.