Passe-Temps très en colère contre Fort Boyard ! "Je suis encore amer..."

Il y a sept ans, après 19 années de bons et loyaux services, Passe-Temps était écarté du jeu d'aventures Fort Boyard sur France 2. Une injustice que l'ex-personnage emblématique – qui était également restaurateur – ne digère toujours pas...

Interrogé par nos confrères de Sudinfo.be, Passe-Temps (de son vrai nom Alain Prévost, 63 ans) est revenu sur son départ inattendu de l'émission culte en 2010. "La production ne voulait plus de moi. Elle voulait changer le concept de l'émission", a-t-il statué d'entrée de jeu. Et de poursuivre, encore en colère : "Je suis encore amer envers l'émission. Au mois de mai, on me dit qu'il n'y a pas de problème pour la saison suivante. Mais un mois plus tard, tout a changé. À l'époque, on m'a dit : 'Toi tu n'as pas besoin d'argent, tu as déjà ton restaurant.' Comme on dit, on m'a jeté à la poubelle. C'est pour ça que j'ai dit des méchancetés. Mais que voulez-vous, c'est comme ça dans le show-biz."

Ce qu'Alain Prévost n'a pas digéré non plus, c'est le comportement de ses anciens collègues depuis qu'il a été contraint de s'en aller. Il ne recevrait plus de nouvelles de personne ! "C'est vrai qu'une fois que vous êtes au top, vous êtes un ami. Une fois que vous n'êtes plus rien, il n'y a plus personne qui vient vers vous. J'étais un très grand ami de Passe-Partout. Mais depuis que je ne fais plus le Fort, il ne demande plus de mes nouvelles. Je pense que, comme d'autres, il était mon ami car j'étais connu. C'est comme ça la vie", a-t-il regretté avant de tout de même insister sur le fait que son remplaçant, Passe-Muraille, était un chic type.

Depuis la fermeture de son restaurant Chez Passe-Temps (à Cabariot, en Charente-Maritime) en 2014, Alain Prévost, désormais retraité, profite de son temps libre pour s'occuper de sa fille.