Patrice (L'amour est dans le pré 2018) épuisé par le tournage, révélations !

Dans L'amour est dans le pré 2018, Patrice, candidat qui s'est rapproché de Sylvie, est parti avec elle vivre un séjour en amoureux au milieu de la nature. Très discret, le duo n'a pas souhaité que les caméras en montrent trop. Si l'on sait qu'ils se rendront ensemble au bilan, diffusé lundi 26 novembre, impossible de deviner s'ils sont aujourd'hui en couple. Interviewé par La Nouvelle république, Patrice est revenu sur son aventure.

"J'appréhendais beaucoup la diffusion. Je n'avais vu que des extraits. Le soir de la première, je l'ai regardée chez moi. J'avais fait venir mes parents, car je ne voulais pas qu'ils découvrent tout ça tout seuls", déclare-t-il. Satisfait du montage de la production, le tendre vannier ne cache pas que le tournage, qu'il a pourtant vécu "comme une thérapie", a été épuisant. "Certains moments, ça chamboule, ça bouscule. Après les tournages [une vingtaine de jours y ont été consacrés, NDLR] je mettais plusieurs jours à m'en remettre. C'est éprouvant, mais on avance énormément", explique-t-il.

Mais Patrice ne regrette rien car L'amour est dans le pré lui a permis de changer : "L'émission m'a donné de l'assurance. J'ai été boosté, j'ai tout vécu à fond. C'est costaud, éprouvant, ça surprend. Mais ça me laisse plein de souvenirs, de l'émotion, de l'appréhension, du réconfort... Et seul, j'aurais jamais fait tout ça !"

Qu'il soit aujourd'hui en couple ou non, Patrice peut en tout cas compter sur la gentillesse et le soutien des personnes croisées dans la rue. Cette notoriété ne lui déplaît pas : "Quand je fais mes courses à Azay-le-Rideau, je vois dans les yeux des gens qu'ils m'ont reconnu. C'est sympa, ça me permet de voir comment les stars vivent.