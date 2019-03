Patrice Laffont de retour dans Fort Boyard cet été !

L'été prochain, les téléspectateurs de France 2 pourront découvrir la 30e saison de Fort Boyard en prime time, une émission d'aventures toujours animée par Olivier Minne.

A cette occasion, la production a eu une riche idée : faire revenir Patrice Laffont, le premier animateur du show culte. Pour rappel, le père de la comédienne Axelle Laffont, aujourd'hui âgé de 79 ans, avait officié au côté du Père Fouras de 1990 à 1999.

C'est au micro de RTL, dans On refait la télé, qu'Olivier Minne vient de faire cette révélation inattendue à Eric Dussart et Jade. "Il incarnera un personnage", a même lâché l'animateur de 51 ans. Toujours au micro de RTL, il n'a pas caché son souhait de voir revenir Sophie Davant dans le fort, elle qui avait co-animé l'émission lors des deux premières saisons. "Il y aura des visages qui m'ont accompagné et qui ont accompagné les téléspectateurs dans les années 90 qui vont me rejoindre", a-t-il ajouté.

Côté actualité, Patrice Laffont est actuellement en tournée avec une pièce de théâtre de Jean Franco, Dernier tour de piste. Sur scène, il donne notamment la réplique à Jean-Marie Bigard.