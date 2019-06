Patrice Laffont, pas tendre avec Fort Boyard : "Cela a perdu de son mystère"

Dans dix jours, le public de France 2 pourra découvrir la 30e saison de Fort Boyard en prime time, une émission d'aventures toujours animée par Olivier Minne.

À cette occasion, la production a eu une riche idée : faire revenir Patrice Laffont, le premier animateur du show culte afin qu'il campe l'un des personnages. Pour rappel, le père de la comédienne Axelle Laffont, aujourd'hui âgé de 79 ans, avait officié au côté du Père Fouras de 1990 à 1999.

Interrogé par nos confrères de Télé Loisirs, le premier animateur du jeu a commenté : "Pour dire la vérité, j'ai été très flatté que la production pense à moi. Quand ils m'ont expliqué que mon personnage allait sortir d'un placard où il se trouvait depuis vingt ans, qu'il pensait être toujours l'animateur de Fort Boyard, ça m'a fait marrer. Cet endroit, ce jeu, c'est une grande partie de ma vie, je n'ai donc pas hésité une seconde."

S'il est ravi de faire son retour, Patrice Laffont n'a pas caché qu'il trouvait quelques défauts à l'évolution du programme. "Je ne veux pas faire le vieux con, mais à mon époque, il y avait un côté plus mystérieux, plus légendaire. Le Père Fouras était dans sa vigie, les stars étaient intimidées en le voyant. Aujourd'hui, on se croirait dans un jeu vidéo. C'est très clipé. Certes, c'est dix fois mieux au niveau de la mise en scène et de l'image, mais je trouve que cela a perdu de son mystère", a-t-il analysé avant de conclure de manière plus positive : "La force de ce jeu, c'est son décor extraordinaire. Puis les différents producteurs l'ont superbement fait évoluer. Maintenant, Fort Boyard ressemble à ce que les mômes voient dans leur console de jeu. C'est monté beaucoup plus serré, en rythme. C'est bien. Ils l'ont magnifiquement fait évoluer. Ça reste un jeu mythique."

Côté actualité, Patrice Laffont est actuellement en tournée avec une pièce de théâtre de Jean Franco, Dernier Tour de piste. Sur scène, il donne la réplique à Jean-Marie Bigard.

La 30e saison de Fort Boyard démarre le 22 juin prochain à 21h sur France 2 !